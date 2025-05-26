Покупатель является руководителем ряда промышленных предприятий в Екатеринбурге.

Администрация Гусь-Хрустального района Владимирской области со второй попытки продала здание бывшей Золотковской основной общеобразовательной школы. Единственным участником майского аукциона стал Юрий Холкин, который приобрел здание с котельной и участком в 88 соток за 1,07 млн рублей. По данным из открытых источников, покупатель является руководителем ряда промышленных предприятий в Екатеринбурге, что позволяет предположить возможность организации на месте школы промышленного производства.Апрельский аукцион по продаже школы был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Между тем, продать здания закрытых школ в Балакирево и деревне Гаврильцево Камешковского района властям пока не удалось.Напомним, ранее мы писали, что