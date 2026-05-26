В прошлом году село Фоминки Гороховецкого муниципального округа победило в конкурсе «Самая красивая деревня».

В прошлом году село Фоминки Гороховецкого муниципального округа победило в конкурсе «Самая красивая деревня». Однако местные жители не останавливаются на достигнутом и прикладывают все усилия, чтобы их малая родина стала ещё краше.Так, сельчане активно участвуют в региональной программе «30 на 70». В 2025 году в Фоминках был благоустроен сквер Героев локальных войн, а в текущем году сельчане решили украсить его алыми розами. Средства собрали по инициативе самих жителей, и теперь цветы будут радовать земляков и гостей села.«Отмечу, что забота о малой родине сплотила жителей Фоминок. Не удивлюсь, если через некоторое время именно это село станет территорией мечты со своим парком, набережной, сквером, фонтаном, спортивными объектами. Многое из перечисленного уже стало реальностью. Рад, что жители Фоминок приняли меня в свою дружную команду энтузиастов. Вместе мы сможем воплотить ещё больше креативных идей для развития сельской местности. Работаем дальше!» — отметил на своей странице в соцсети депутат Госдумы РФ .