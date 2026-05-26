Депутат Государственной Думы РФ Григорий Аникеев провел встречу с педагогами образовательных учреждений города Владимира.Он поблагодарил учителей за ежедневный труд, внимательное отношение к каждому ребенку и значимый вклад в воспитание подрастающего поколения.В ходе беседы Аникеев подчеркнул важность поддержки образовательной сферы и создания условий для профессионального роста педагогов.Педагоги рассказали об обновлениях в школах и детских садах, а также о реализованных и планируемых проектах по улучшению школьной среды.Они отметили, что комфортная и вдохновляющая образовательная среда помогает детям раскрывать способности и повышает мотивацию к обучению.Педагогам выразили благодарность за активное участие в проекте «Центр развития семьи».По словам участников, такой опыт укрепляет взаимодействие школы, семьи и общества в деле воспитания и поддержки детей.