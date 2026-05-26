Управление по охране окружающей среды сообщает, что 27 мая пройдет дератизация.Работы запланированы в районе дома 3А по ул. Комиссарова — вдоль береговой линии Верхнего Красносельского пруда.Обработка направлена на сокращение популяции грызунов и поддержание санитарного благополучия города.Дератизацию проведут сертифицированные специалисты с соблюдением рекомендованных мер безопасности.Администрация города приносит извинения за возможные неудобства и просит жителей отнестись с пониманием — здоровье населения и охрана окружающей среды в приоритете.