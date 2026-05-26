Жюри определило трех победителей и восьмерых призеров.
Финал регионального этапа гуманитарной олимпиады среди школьников прошел накануне. Почетным гостем стал автор одноименного интеллектуального шоу, телеведущий и профессор Юрий Вяземский.
В соревновании приняли участие 26 старшеклассников: 9 в одной номинации и 17 в другой. Тему финала посвятили роду Столетовых.
По итогам жюри назвало трех победителей и восьмерых призеров.
Лучшими стали:
Андрей Скачков (Гимназия №3, Владимир);
Александр Пьянков (Образовательный центр для одаренных детей «Прогресс», Владимир);
Никита Тепаев (Лицей №1, г. Муром).
Все 11 финалистов получили сертификаты, дающие льготы при поступлении на гуманитарные специальности ВлГУ в 2027 году.