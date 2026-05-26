Финал регионального этапа гуманитарной олимпиады среди школьников прошел накануне. Почетным гостем стал автор одноименного интеллектуального шоу, телеведущий и профессор Юрий Вяземский.В соревновании приняли участие 26 старшеклассников: 9 в одной номинации и 17 в другой. Тему финала посвятили роду Столетовых.По итогам жюри назвало трех победителей и восьмерых призеров.Лучшими стали:Андрей Скачков (Гимназия №3, Владимир);Александр Пьянков (Образовательный центр для одаренных детей «Прогресс», Владимир);Никита Тепаев (Лицей №1, г. Муром).Все 11 финалистов получили сертификаты, дающие льготы при поступлении на гуманитарные специальности ВлГУ в 2027 году.