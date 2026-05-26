Ежегодно во Владимире с апреля по август проводятся плановые ремонтные работы на теплосетях. В 2026 году график затрагивает все районы города, от центра до отдаленных микрорайонов вроде Юрьевца и Оргтруда. Подготовка системы к зиме необходима для минимизации аварий в отопительный сезон.Когда отключат горячую воду во Владимире в 2026 годуСезон профилактических работ в 2026 году стартовал в мае и продлится до конца августа. Для большинства жилых домов срок отключения составит стандартные 14 дней. Однако для некоторых адресов предусмотрены краткосрочные отключения на 2–3 дня или точечные работы по выходным.Где посмотреть график отключения горячей водыЧтобы узнать точные даты по вашему дому, можно воспользоваться следующими ресурсами:официальный сайт Администрации города Владимира (раздел ЖКХ).сайт филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (раздел «Плановые отключения»).сайт вашей Управляющей компании или информационный стенд в подъезде.Где отключат горячую воду: адреса и районыСогласно утвержденным графикам «Т Плюс» и АО «Владимирский завод «Электроприбор» на 2026 год, основные этапы выглядят так.Май: старт работ17.05 – 30.05 (крупный блок): ул. Луначарского 13а, 15, 24, 28; ул. Батурина 14; ул. Сакко и Ванцетти 41а; ул. Горького 2а, 5; ул. Красноармейская 24, 24а, 28, 30, 34г, 37; ул. Д. Левитана 2, 3, 3б, 3в, 4а, 5, 5а, 26, 29, 31, 33, 35; пр-т Ленина 1, 2, 8а, 22,23, 42, 44; ул. Студеная Гора 5б, 7, 34, 34а, 36; ул. Пичугина 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14.28.05 – 10.06: Октябрьский пр-т 3, 7, 10, 11, 14, 16, 21, 22, 25, 27; ул. Мира 15, 17, 17а, 21, 23, 25; ул. Студенческая 1, 3, 5, 6, 8, 10; ул. Токарева 1, 1г, 3, 4, 5, 6; ул. Горького 27, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 55, 55а, 57.Июнь: восточный и северный районы10.06 – 23.06 (Восточный район): ул. Добросельская, Егорова, Комиссарова, Растопчина, Суздальский пр-т, ул. Соколова-Соколенка, Юбилейная.16.06 – 29.06: мкр. Веризино (ул. Смоленская), ул. Белоконской (д. 16), пос. РТС.17.06 – 30.06: Судогодское шоссе, ул. Песочная, Зеленая.21.06 – 04.07: мкр. «Доброе», ул. Безыменского, ул. Куйбышева.24.06 – 07.07: мкр. Энергетик (ул. Садовая, Северная, Энергетиков).Июль: юго-запад и отдаленные микрорайоны07.07 – 21.07: мкр. Юрьевец (ул. Ноябрьская, Строительный пр-д) и мкр. Пиганово.14.07 – 27.07 (Юго-Запад): ул. Н. Дуброва, В. Дуброва, Василисина, Сперанского, Фатьянова, Пугачева.21.07 – 03.08: мкр. Лесной (дома 1–15).23.07 – 05.08: пр-т Строителей, ул. Чайковского, ул. Балакирева, Лакина, Стасова.Август: финализация работ04.08 – 17.08: мкр. Оргтруд (ул. Молодежная, Новая, Октябрьская, Фрунзе).18.08 – 28.08: Финальный ремонт магистральных сетей ТЭЦ-2 (ул. Мира, Каманина, Труда, Фейгина, Почаевская).На сколько дней отключают горячую водуПо действующим санитарным нормам и правилам, срок отключения горячей воды для профилактического ремонта не должен превышать 14 календарных дней. В современных жилых комплексах с новыми коммуникациями этот срок может быть сокращен до 3–7 дней.Почему летом отключают горячую водуЛетний период — единственное время, когда можно полностью остановить подачу тепла для диагностики. В это время проводятся гидравлические испытания: в трубы подается вода под повышенным давлением. Это позволяет выявить «тонкие места», которые могли бы лопнуть зимой в сильные морозы.Зачем каждый год отключают горячую водуРегулярная профилактика позволяет своевременно заменять изношенные участки магистралей, проводить чистку котлов и ремонт насосного оборудования на котельных (таких как ТЭЦ-2 или ведомственные котельные заводов). Это залог того, что в отопительный сезон город войдет без серьезных сбоев.Какая должна быть температура горячей водыСогласно нормам СанПиН, температура горячей воды в кране должна составлять от 60 до 75°C.Если вода холоднее 60 градусов — в ней могут размножаться бактерии.Если горячее 75 градусов — повышается риск ожогов и повреждения пластиковых труб.Что делать, если горячую воду не включили вовремяЕсли 14 дней прошли, а из крана всё еще идет холодная вода:Позвоните в УК или ТСЖ — возможно, произошла локальная авария при запуске.Обратитесь в диспетчерскую теплосетей (например, ПАО «Т Плюс» по тел. +7 (4922) 37-86-12).Оставьте жалобу в ГИС ЖКХ или Роспотребнадзор, если сроки сорваны без объяснения причин. Вы имеете право на перерасчет за каждый день просрочки.Как подготовиться к отключению горячей водыУстановите водонагреватель. Накопительный бойлер на 30–50 литров обеспечит комфорт всей семье.Проверьте краны. Если у вас стоят счетчики, на период отключения обязательно перекройте стояк горячей воды, чтобы случайно не платить за холодную воду по тарифу горячей.Запаситесь терпением. Помните, что две недели временных неудобств летом — это гарантия тепла в вашей квартире зимой.