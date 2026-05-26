Выбран подрядчик для сохранения памятника, посвященного 850‑летию основания Владимира — объекту культурного наследия федерального значения.Единственным участником торгов стало АО «Владимирреставрация», контракт с которым планируется подписать 1 июня.Памятник на Соборной площади, открыт в 1958 году, считается важным хранителем городской истории.До конца октября подрядчик выполнит комплекс работ: механическую и химическую очистку поверхностей, ремонт гранитных блоков пьедестала и прилегающих элементов.Также запланированы восстановление геометрии обходной площадки, маршей и гранитных бордюров, а также обновление газона земляного кургана.Реставрация начнется после подписания договора и получения необходимых разрешений органов охраны культурного наследия.