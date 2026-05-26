Приговор в законную силу не вступил.

Владимирский областной суд, опираясь на вердикт коллегии присяжных, вынес обвинительный приговор в отношении жителя Гусь‑Хрустального по ч. 4 ст. 111 УК РФ — за умышленное причинение тяжкого вреда с применением предмета, использованного как оружие, повлекшее по неосторожности смерть.По материалам дела, 3 апреля 2024 года подсудимый пришел в квартиру к знакомому после работы. Хозяин потребовал вернуть долг около 10 тысяч рублей, после чего между ними возник конфликт.Разозлившись, гость достал нож и нанес удар в спину, а затем не оказал пострадавшему помощь и перенес его на кровать, оставив в жилище.Вернувшись на кухню, обвиняемый вымыл стакан, с которого пил, стер свои отпечатки с предметов и покинул квартиру.Потерпевший пытался звать на помощь и сполз на пол, но вскоре скончался. Тело на следующий день обнаружил несовершеннолетний сын погибшего.На суде обвиняемый первоначально отрицал причастность, затем изменил показания, заявив, что приходил к приятелю за два дня до инцидента и никого не застал.Прокурор представил доказательства, в том числе результаты экспертизы ДНК на найденных в квартире окурках, которые убедили присяжных в виновности подсудимого.Суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Также суд удовлетворил иск потерпевшего — сына погибшего — и взыскал с осужденного 800 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.