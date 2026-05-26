Пенсионерка потеряла четверть миллиона ради «исцеления».

Сотрудники полиции Владимирской области установили женщину, подозреваемую в похищении крупной суммы у пенсионерки.Оперативники уголовного розыска УМВД по области совместно с коллегами из МО МВД «Ковровский» провели комплекс мероприятий и вышли на предполагаемую злоумышленницу.По версии следствия, 75‑летняя жительница Коврова стала жертвой обмана: злоумышленница, представившаяся целительницей, похитила у нее 250 000 рублей.В августе прошлого года подозреваемая подошла к пенсионерке на улице, завела разговор, узнала о проблемах со здоровьем и предложила платную «услугу» по исцелению.Женщина согласилась, но спустя время заметила пропажу денег и обратилась в полицию.Уголовный розыск выполнил большой объем работы по установлению личности подозреваемой, которую потерпевшая не смогла подробно описать.Подозреваемую доставили в Ковров, где в присутствии полицейских она вернула всю похищенную сумму.Расследование уголовного дела по признакам мошенничества (ст. 159 УК РФ) продолжается.