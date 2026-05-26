Во Владимирской области прошел Первый региональный детский культурный форум «Юная культура земли Владимирская». Мероприятие собрало сотни юных жителей региона и стало площадкой для открытого диалога между талантливой молодежью и профессионалами искусства.Министр культуры Ольга Демина подчеркнула символичность даты — в День славянской письменности и культуры «вначале было слово», и на форуме учили использовать слово на благо общества.Форум открылся яркими творческими номерами юных артистов из разных районов области. Прошла стратегическая сессия «Я в культуре сегодня и завтра», работали творческие лаборатории и мастер‑классы. Участники опробовали современные возможности искусственного интеллекта для креативной фото‑работы.На тематических площадках обсуждали будущее искусства, роль технологий и важность креативного мышления. Эксперты делились опытом и мотивировали молодежь к развитию. Особое внимание посвятили сложным темам: режиссер Мария Андреева и креативный продюсер Алена Август провели откровенную беседу о судьбах детей в условиях боевых действий.Кульминацией стал показ спектакля «Как рождаются герои» в исполнении студентов Института театрального искусства им. И. Кобзона под руководством мастерской Яны Поплавской. Постановка была посвящена участникам специальной военной операции.Форум завершился исполнением Гимна Российской Федерации сводным хором, к которому присоединился весь зал.