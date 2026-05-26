Яндекс Еда представила гастрономический гид Ultima Guide по городам Золотого кольца — популярному туристическому маршруту России. В него вошли 31 ресторан и 5 баров из восьми городов: Владимира, Ярославля, Суздаля, Переславля-Залесского, Костромы, Иванова, Ростова и Рыбинска. Для гостей путеводитель станет ориентиром в поиске локальной кухни, а для самих заведений — шансом попасть в число мест, рекомендованных к посещению.В список из 31 заведения вошли рестораны, где русская кухня звучит по-новому. Суздальский «Агроном» делает ставку на фермерские продукты для блюд в своём меню, например, рагу из кролика. Костромская «Гроза» переосмысляет старинные рецепты — от векошника с рыжиками до меренги из лосиного молока. В Переславле-Залесском «Бояре» делают ставку на классику: блины с томлёной уткой и уха на копчёном бульоне. Тема птиц в ростовском «Птичьем дворе» стала главной в меню и интерьере. Ярославская «Агапа» работает с ферментированными продуктами, а в Рыбинске «Супberry» — с блюдами из местной рыбы.В топ баров попали заведения Владимира: «Ром рум» с шоу-подачами и «Квартирник», где подают щавелевую и настойку на шпротах. Также в списке ивановский Friedrich с экзотическим ассортиментом алкоголя от ракии до байцзю и два ярославских проекта — Good Karma Bar, который совмещает бар и клуб, и «Брюгге» с акцентом на бельгийское пиво.«Закрома» из Ярославля стал победителем в дополнительной номинации «Ресторан года», а «Квартирник» из Владимира — в номинации «Бар года».«Золотое кольцо — один из главных культурно-исторических маршрутов страны, по которому каждый год путешествуют миллионы туристов. И гастрономия — важная часть этого опыта. Мы видим, как в городах Золотого кольца развивается ресторанная индустрия: шефы работают с локальными продуктами, переосмысляют старинные рецепты, создают проекты с характером. Этот гид — первый, который покрывает сразу практически весь маршрут: путешественнику не нужно собирать рекомендации по отдельным городам, у него под рукой готовый гастрономический путеводитель от Владимира до Рыбинска. Для нас запуск гида по Золотому кольцу — это в очередной раз подтверждение того, что сильная ресторанная сцена давно вышла за пределы Москвы и Петербурга. Мы внимательно следим за тем, что происходит в регионах, и хотим помогать людям открывать для себя интересные заведения — не только в больших городах, но и на таких знаковых маршрутах», — Валерия Морозова, руководитель Ultima Guide Яндекс Еда.О методологии:Для отбора заведений использовали искусственный интеллект, мнение гастроэкспертов и пользователей. На первом этапе ИИ провёл анализ около 2 тысяч заведений Золотого кольца по более чем 100 параметрам: включая отзывы, посещаемость и частоту повторных заказов. Так сформировался лонг-лист из 503 претендента. Следующим этапом 7 тысяч пользователей и 50 локальных экспертов оценивали заведения по меню, интерьеру и атмосфере. Бары и рестораны набравшие наибольшее количество баллов, попали в гид. При этом, чтобы попасть в гид, заведение не обязательно должно работать на доставку через сервис. Результаты объявили 25 мая в Суздале.