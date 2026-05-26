24 мая в Загородном парке Владимира на региональном этапе всероссийской игры «Семейная зарница» встретились 15 семей из разных уголков области, чтобы продемонстрировать знания, навыки и умение действовать в команде.Министр молодежной политики Елена Янина отметила, что региональная «Семейная зарница» показала, как совместные испытания и общие победы укрепляют семейные ценности.Она выразила надежду, что участники передадут приобретенный опыт друзьям и коллегам и привлекут к муниципальным и региональным семейным событиям новые семьи.Каждое задание требовало своих навыков: команды собирали и разбирали автомат, оказывали первую помощь и, выступая связистами, передавали засекреченный код по рации.В программу также вошли спортивная эстафета, стрельба по мишеням и тактическая игра «Лазертаг».Победу одержала команда «2х2» семьи Новосадовых (г. Владимир), второе место заняли «Семейный дозор» Сергеевых‑Шалопановых (г. Муром), третье — «Отважные» Гришиных‑Краснощековых (Киржачский округ).Игру организовали региональное отделение Движения Первых и учебно‑методический центр военно‑патриотического воспитания молодежи «Авангард» при поддержке фонда «Защитники Отечества» и министерства молодежной политики Владимирской области.