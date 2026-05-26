Вейпинг и системы нагревания никотина — не просто «меньшее зло», а самостоятельная, крайне опасная угроза для здоровья.

Вейпинг и системы нагревания никотина — не просто «меньшее зло», а самостоятельная, крайне опасная угроза для здоровья. О том, как влияют на организм альтернативные способы потребления никотина, рассказал врач-пульмонолог, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Владимирской области Игорь Петряков.Скрытая угрозаВопреки распространённому мнению, отсутствие горения при использовании электронных сигарет не делает их безвредными. Для нагревания никотина требуются температуры выше нескольких сотен градусов, при этом частицы тяжёлых металлов, из которых изготовлены нагревательные спирали, неизбежно попадают в лёгкие при вдыхании.Но главная опасность кроется в составе жидкостей для вейпинга. При их нагревании образуется аэрозоль, состоящий из микрокапель маслянистых веществ, в том числе ацетата витамина Е, и токсичного газа кетен. Эти мельчайшие масляные капли способны проникать в самые глубокие отделы лёгких, куда обычный дым не доходит. Отсюда специалисты называют два пути к разрушению лёгких. Первый из них — масляное поражение лёгких (ЭВАЛИ). Дело в том, что вдыхание масляных капель парализует работу ресничек дыхательных путей, ответственных за самоочищение лёгких. Макрофаги, клетки иммунной системы, пытаются поглотить масло, но не могут его переварить. Это приводит к их «отравлению» и закупорке дыхательных путей.— На компьютерной томографии поражённые участки лёгких выглядят как «матовое стекло», подобно симптомам COVID-19. В тяжёлых случаях развиваются одышка, расстройства желудочно-кишечного тракта, повышение температуры. Такое состояние угрожает жизни из-за критического снижения содержания кислорода в крови. Эффективного лечения пока нет, — пояснил Игорь Петряков.Второй путь разрушения лёгких — облитерирующий бронхиолит, или как его ещё называют «попкорновое лёгкое». Это заболевание развивается вследствие вдыхания диацетила — вещества, используемого в ароматизаторах. Диацетил вызывает необратимый фиброз (рубцевание) лёгочной ткани. Даже небольшие рубцовые изменения приводят к стойкой одышке и инвалидизации.Молодёжь в зоне рискаОсложнения от вейпинга и употребления никотина через специальные системы могут развиваться у молодых людей 20–30 лет с пугающей скоростью. Трагические последствия могут наступить уже после нескольких затяжек.— Работа с пациентами, страдающими от проблем, связанных с курением, показывает, что многие не могут вразумительно ответить на вопрос «Зачем?». Ответы сводятся к «привык» или «тяжёлая жизнь, стрессы». Однако стресс гораздо эффективнее и безопаснее снимать физическими упражнениями, пробежками, фитнесом, — говорит пульмонолог.