Потребителям звонят неизвестные, представляются специалистами контактного центра «Энергосбыт Волга» и пытаются взыскать долги. При этом просят граждан совершать определённые действия, связанные с отправкой кодов из поступающих СМС-сообщений. Сотрудники компании никогда не запрашивают личные сведения по телефону или в чатах, не просят сообщать коды из СМС, не требуют переходить по ссылкам или регистрироваться в сторонних приложениях.