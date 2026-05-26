В минувшие выходные при поддержке госпрограммы «Спорт России» в 110 городах прошел полумарафон «ЗАБЕГ.РФ».Поселок Мстера во Владимирской области во второй раз принял бегунов из разных регионов.Напомним, «ЗАБЕГ.РФ» проводится с 2017 года: синхронные старты объединяют города и помогают определить «Беговую столицу».В 2025 году этот титул получил Санкт-Петербург.В Мстере старт дала министр физкультуры и спорта Наталья Федорова.Организаторы отмечают, что такие события помогают малым поселкам заявить о себе и привлечь туристов.В региональном забеге приняли участие около 500 спортсменов на дистанциях от 1 до 21,1 км. Пятикилометровый забег собрал почти 150 человек.Победители полумарафона: среди мужчин — Михаил Наумов, среди женщин — Юлия Щукина.