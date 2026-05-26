Расследование остается на контроле городской прокуратуры.

Муромская городская прокуратура добилась в суде ареста жителя Ставропольского края, обвиняемого в хищении у пенсионера.По версии следствия, в начале мая 2026 года 32‑летний мужчина приехал в Муром с намерением совершать преступления против местных жителей.Зайдя в квартиру 87‑летнего инвалида по зрению, под предлогом продажи постельного белья он узнал место хранения сбережений.Воспользовавшись возрастом и состоянием здоровья потерпевшего, обвиняемый похитил почти 50 тысяч рублей и покинул жилище.Прокурор просил наиболее строгую меру, отмечая отсутствие легального дохода и судимости у обвиняемого. Суд согласился и принял решение об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.