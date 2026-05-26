Последний звонок и начало большого пути для молодежи.

Сегодня, 26 мая, во всех школах Владимира прозвучал долгожданный последний звонок. Сигнал означал окончание школьного этапа и начало самостоятельной жизни для выпускников. После торжественных линеек ребята вместе с учителями и родителями собрались в Центральном парке, где отметили окончание учебы.Выпускники стали предметом гордости города — талантливые, целеустремленные и амбициозные. В этом году стены школ покидают 1580 одиннадцатиклассников из 64 классов.Есть достижения, которыми можно гордиться:- Наибольшее число выпускников — в Промышленно‑коммерческом лицее и школе №36;- 35 учащихся завоевали призовые места на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников;- Трое выпускников получили звание «Надежда Земли Владимирской» и персональные стипендии правительства области;- 312 школьников претендуют на медали «За особые успехи в учении» I и II степеней. Теперь им предстоит подтвердить этот результат на экзаменах.Спортивные успехи тоже впечатляют: среди выпускников много кандидатов в мастера спорта, победителей всероссийских турниров и обладателей золотых знаков ГТО.Администрация города пожелала выпускникам крепкого здоровья, уверенности в своих силах и успешной сдачи ЕГЭ.