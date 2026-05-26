Напомним, в декабре прошлого года в районе дома №10 на Егорова проводили ремонт железобетонного канализационного коллектора. В следствии чего на некоторых участках системы водоотведения повысился уровень воды в колодцах и подпорах. Из-за этого часть стоков перетекла в систему ливневой канализации, а после попала в Добросельский пруд. Это привело к гибели рыбы. «Владимирводоканал» взялся за устранение