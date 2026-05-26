Подросток сел за руль мотоцикла без прав, сообщили в прокуратуре области. Каждый день во Владимирской области случаются дорожные аварии с участием мотоциклистов, велосипедистов и

Подросток сел за руль мотоцикла без прав, сообщили в прокуратуре области. Каждый день во Владимирской области случаются дорожные аварии с участием мотоциклистов, велосипедистов и электросамокатчиков. Они уносят жизни наших детей. 22 мая на автодороге «Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский» при обгоне 15-летний подросток столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ-217223». От полученных травм несовершеннолетний скончался в больнице, рассказали в прокуратуре области.