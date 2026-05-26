Вход свободный.
27 мая в 15:00 в селе Новое Суздальского района пройдет встреча, посвященная здоровью и профилактике.
В программе: первичный осмотр, консультации специалистов, полезные рекомендации по поддержанию самочувствия и культурная программа от творческих коллективов Межпоселенческого методического культурно‑досугового центра.
Это шанс спокойно обсудить свои вопросы о здоровье и сделать первый шаг к более внимательному отношению к себе.
Дата и место: 27 мая 2026 года, 15:00 — с. Новое, ул. Молодежная, д. 4А (Дом Культуры).