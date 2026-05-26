В Судогде завершили благоустройство сквера «Поляна сказок» — места, которое давно стало визитной карточкой города. Сквер расположился между улицей Карла Маркса, площадью Свободы, торговыми рядами и Екатерининским собором. Он сохранил историческую планировку и полюбившиеся жителям резные деревянные фигуры сказочных персонажей. Здесь по‑прежнему можно провести праздник, прогуляться с семьей или заняться зимними развлечениями.Главное обновление — масштабное озеленение. Теперь по периметру сквера растут белые тополя и клёны остролистные. Вдоль собора, на южной границе территории, высадили декоративные яблони и сирень. У входов появились кусты японской спиреи, а рядом с клумбами — серая спирея и гортензии. В центре сквера установили стриженую ель колючую, а живые изгороди сформировали из можжевельника и кизильника. При этом пространство для детской площадки и зимних забав оставили открытым — как и раньше. Всего в сквере высадили более 800 растений.Большой вклад в преображение сквера внес международный бренд Greenworks — спонсор и технический партнер проекта. Компания подарила Судогде аккумуляторную технику для ухода за насаждениями: кусторезы, пилы, газонокосилки и воздуходувы. По словам регионального менеджера Ильи Панченко, такая техника бесшумна, экологична и удобна в работе — это помогает внедрять новые экологические нормы в благоустройстве городов.Greenworks уже несколько лет участвует в озеленении российских городов: с 2024 года бренд реализует программу частно‑государственного партнёрства. Проекты компании успешно воплотили более чем в 30 городах, включая Суздаль, Гороховец и Владимир. В 2026 году Greenworks получил звание «Компания года» в номинации «Специальная и уборочная техника для садов и парков» премии «Парки России».Заместитель губернатора Александр Максимов отметил, что компания‑партнёр готова и дальше участвовать в совместных проектах по всей Владимирской области.