Муниципальный контракт на выполнение работ подписан 20 мая с победителем торгов — ООО «МЕГАПОЛИС».Ремонт реализуется в рамках государственной программы Владимирской области «Развитие культуры».Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия, обновление фасада, устройство отмосток и входных групп, а также электромонтажные работы.По условиям контракта все работы должны быть завершены до конца сентября.