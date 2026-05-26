Муниципальный контракт на выполнение работ подписан 20 мая с победителем торгов — ООО «МЕГАПОЛИС».
Ремонт реализуется в рамках государственной программы Владимирской области «Развитие культуры».
Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия, обновление фасада, устройство отмосток и входных групп, а также электромонтажные работы.
По условиям контракта все работы должны быть завершены до конца сентября.