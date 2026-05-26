Во владимирских школах прозвучал последний звонок.

Сегодня, 26 мая, во всех школах города прозвучали последние звонки — трогательный и волнительный праздник для учеников, педагогов и родителей.День стал символом завершения школьного этапа и началом новой жизненной главы для тысяч выпускников.Кульминация торжеств пройдет в Центральном парке, где соберутся свыше 1580 выпускников, чтобы вместе отпраздновать этот важный момент.Администрация города пожелала выпускникам, чтобы этот день остался в памяти как старт большого пути, полного открытий, дружбы и смелых планов.