В Центральном парке культуры и отдыха прошло торжественное шествие одиннадцатиклассников, после чего у фонтана их поздравили глава города Сергей Волков, министр образования Светлана Болтунова и ректор ВлГУ Анзор Саралидзе. В этом году из школ Владимира выпускается 64 одиннадцатых класса, а это 1580 учащихся. Больше всего выпускников в Промышленно-коммерческом лицее (139) и в школе №36 (99).