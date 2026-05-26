приговор не вступил в законную силу.

Ленинский районный суд признал виновным 28‑летнего гражданина Республики Беларусь по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ за вождение в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью.6 ноября 2025 года, выпив несколько рюмок, он сел за руль Сitroen C5, понимая, что нетрезв.Двигаяcь по Р‑132 в районе мкр. Юрьевец со скоростью около 80 км/ч, отвлекся, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta. Затем пострадала и следовавшая сзади Chevrolet Niva.Водитель Lada получил сотрясение мозга и множественные переломы грудной клетки, ребер и бедра.Обвиняемый признал вину и возместил материальный ущерб.