В Музее Победы сотни человек исполнили памятный вальс.

В Музее Победы началась международная акция‑флешмоб, приуроченная к 81‑й годовщине Победы.На одной площадке собралось несколько сотен людей — от военнослужащих до совсем юных участников. Все вместе они исполнили вальс и превратили танец в живое воспоминание о героическом прошлом.В центре проекта — видеоклип на песню «Памятный вальс», в исполнении автора песни, певицы и телеведущей Елены Максимовой и автора идеи, музыканта Харитона Руденко.В создании ролика также участвовали Центральный военный оркестр Минобороны РФ, Большой детский хор имени В.С. Попова и Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева.