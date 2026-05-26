В администрации города Владимира сообщили о проведении аварийных работ по устранению утечки на водопроводе. На месте работают бригады МУП «Владимирводоканал». В связи с этим временно отключено холодное водоснабжение в 5 домах на улице Тихонравова. Список домов: ул. Тихонравова, д. 8, 8-а, 9, 10, 10-б. Специалисты делают всё возможное, чтобы завершить ремонтные работы в кратчайшие сроки