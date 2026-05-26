Приговор пока не вступил в законную силу.

Ленинский районный суд признал 23‑летнего гражданина Узбекистана виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ.Следствие установило, что в марте обвиняемый на «Газели» привез мебель из Московской области и во дворе на ул. В. Дуброва начал движение задним ходом.Водитель не убедился в безопасности и через несколько метров под колесами оказалась 85‑летняя женщина, шедшая по транспортно‑пешеходной дорожке.Соседи и водитель пытались оказать помощь, но пенсионерка скончалась до приезда скорой.Подсудимый признал вину в полном объеме.Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы в колонии‑поселении и запрету на управление транспортом на 2 года 6 месяцев.Иски дочерей погибшей о моральном вреде удовлетворены на 1,6 млн руб.