Жители Владимирской области прямо сейчас влияют на облик своих городов — они выбирают, какие общественные пространства благоустроят в следующем году. Всероссийское голосование продлится до 12 июня, поучаствовать может любой гражданин старше 14 лет.Яркий пример того, как работает программа, — благоустройство в Гусь‑Хрустальном. Там приводят в порядок территорию, которую горожане называют «Дорогой к храму». Она находится между домом № 32/14 по улице Калинина и домом № 12 по улице Интернациональной. Сотрудники МБУ «Спецпредприятие» взялись за проект, чтобы сделать доступ к Свято‑Троицкому храму удобнее и открыть вид на него с центральной площади.Местные жители рады переменам. «Очень приятно наблюдать, как родной город становится лучше. И самое главное — к жителям прислушиваются, дают нам высказать своё мнение. Особенно важно, что облагораживают такое важное для горожан место — Свято‑Троицкий храм», — поделилась жительница Гусь‑Хрустального Таисия С.В этом году у гусевчан есть шанс повлиять и на другие изменения: на голосование вынесли еще четыре территории, которые могут преобразиться в 2027 году:вдоль реки Гусь у Гусевского стекольного колледжа;рядом с домами № 4 и № 5 по улице Чайковского, № 4 и № 6 по улице Каховского и № 21 по улице Иркутской;у домов № 19 и № 21 по улице Добролюбова;между домами № 40а и 42а по улице Интернациональной.Всего жители Владимирской области могут проголосовать за объекты для благоустройства в 12 муниципальных образованиях. А в 7 муниципалитетах выбирают дизайн‑проекты для уже определенных пространств.Сделать выбор легко: достаточно зайти на платформу обратной связи «Госуслуги» и указать свое муниципальное образование. Помогают с голосованием и волонтёры. Территории, которые наберут больше всего голосов, обновят уже в следующем году — благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и программе «Формирование комфортной городской среды».