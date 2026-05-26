Во Владимирской области регистрируется снижение заболеваемости ОРВИ и COVID-19. На прошлой неделе за медицинской помощью обратились 4 460 жителей региона. В области коронавирус лабораторно

Во Владимирской области регистрируется снижение заболеваемости ОРВИ и COVID-19. На прошлой неделе за медицинской помощью обратились 4 460 жителей региона. В области коронавирус лабораторно подтверждён у 18 человек, но количество больных, у которых заболевание протекает в форме пневмонии, растёт с конца апреля. Напоминаем о том, что летний период – самое время для вакцинации против пневмококковой инфекции.