За два сезона в регионе запустили и откорректировали 40 направлений, опираясь на просьбы жителей.

В правительстве области рассмотрели вопросы транспортной доступности. За последние полтора года в регионе организовали 16 постоянных и 14 дачных направлений. Ещё десять трасс движения изменили по просьбам пассажиров.Так, вернули маршрут № 110 «Красное Эхо — Владимир», а также связали областной центр с Новым берегом и Переборово.Глава региона Александр Авдеев подчеркнул: развитие инфраструктуры невозможно без обратной связи. При этом в ряде территорий сначала требуется привести в порядок дороги. Примером стал камешковский округ.Министр транспорта Владимир Перцев доложил о выезде в село Палашкино, где отсутствует сообщение. Трасса Камешково — Палашкино относится к дорогам областного значения, и ремонт на ней даст возможность запустить автобусный рейс. Отдельно остановились на борьбе с теневым извозом.Губернатор отметил, что нелегалы создают иллюзию удобства, но не гарантируют безопасности, а регулярные перевозки из-за них несут убытки. Для контроля глава региона поручил оснастить остановки камерами с интеллектуальной аналитикой, а также усилить взаимодействие дорожников с ГИБДД и скорректировать нормативные акты. Коснулись и перехода на летнее расписание.Главная задача — беспрепятственное передвижение жителей по делам. Глава региона признал, что гонять пустые автобусы по непопулярным трассам расточительно, тогда как на загруженных ветках необходимо наращивать мощности.Он призвал вести диалог с людьми и принимать выверенные решения, делая транспорт удобным для подавляющего большинства. Модернизация продолжается: с 2022 года закуплена 321 единица техники для муниципалитетов, а дотации из областного бюджета покрывают 80% маршрутной сети.