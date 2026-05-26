Роспотребнадзор во Владимирской области продолжает еженедельный мониторинг инфекций, переносимых клещами.За прошедшую неделю в лечебно‑профилактические учреждения региона с укусами клещей обратились 233 человека, из них 48 детей.С начала сезона за медицинской помощью обратились 544 жителя, включая 134 ребенка. Случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано. Однако, при лабораторных исследованиях за 21‑ю неделю получено 16 положительных проб: 15 — иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) и одна — моноцитарный эрлихиоз человека.Роспотребнадзор просит при обнаружении клеща немедленно обратиться в медучреждение. Неповрежденного снятого клеща следует доставить в лабораторию для исследования не позднее трех суток. При подтверждении возбудителя нужно срочно проконсультироваться с инфекционистом.