Роспотребнадзор во Владимирской области продолжает еженедельный мониторинг инфекций, переносимых клещами.
За прошедшую неделю в лечебно‑профилактические учреждения региона с укусами клещей обратились 233 человека, из них 48 детей.
С начала сезона за медицинской помощью обратились 544 жителя, включая 134 ребенка. Случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано. Однако, при лабораторных исследованиях за 21‑ю неделю получено 16 положительных проб: 15 — иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) и одна — моноцитарный эрлихиоз человека.
Роспотребнадзор просит при обнаружении клеща немедленно обратиться в медучреждение. Неповрежденного снятого клеща следует доставить в лабораторию для исследования не позднее трех суток. При подтверждении возбудителя нужно срочно проконсультироваться с инфекционистом.