Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Следственный отдел по Ленинскому району г. Владимир СК России по Владимирской области завершил расследование уголовного дела об убийстве.Обвиняемая — жительница Владимира 1981 года рождения — предстанет перед судом по ч. 1 ст. 105 УК РФ.По данным следствия, она жила в комнате общежития на ул. Сурикова и с апреля 2025 года приютила знакомого, которого выселили за неуплату. Между ними регулярно возникали ссоры и драки, а мужчина вновь возвращался после каждого изгнания.4 марта 2026 года в ходе очередного конфликта, когда потерпевший (1968 г.р.) стоял к ней спиной, женщина нанесла удар ножом в левую часть спины. Ранения повредили внутренние органы, и мужчина скончался на месте.Подозреваемая призналась, объяснив поступок страхом, что мужчина помешает ей покинуть комнату. Свидетели же указали, что ранее она применяла к нему насилие и в момент удара он не угрожал.