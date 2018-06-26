Супруга известного исполнителя романсов Александра Малинина Эмма
представила общественности свою маму Клавдию Романову. Обе женщины выглядели на
все сто.
Супруга известного исполнителя романсов Александра Малинина Эмма
представила общественности свою маму Клавдию Романову. Обе женщины выглядели на
все сто.
Малинина опубликовала в своем Instagram снимок, на котором
она запечатлена сидящей рядом с родительницей. Поклонники восхитились красотой родственниц.
В комментариях пользователи Сети отмечали, что 56-летняя Эмма
стала выглядеть намного моложе своих сверстниц. "Такие вы обе красивые. Дай
Бог, Эмма, здоровья и долгих счастливых лет жизни Вашей мамочке (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красавицы ! Похожи
!😃😍 Счастья Вашей семье ! 💐💖", "Эммочка
мама просто красотка здоровья ей и долгих лет жизни 🌹🌹🌹", – писали фолловеры.
Добавим, что семья для жены певца находится на первом
месте. Александр Малинин и Эмма вместе уже более 28 лет. Женщина всегда и во
всем поддерживает супруга, возможно именно поэтому их брак считается одним из самых
прочных на отечественной эстраде. Семейные драмы, грязные сплетни, скандалы,
связанные с бывшими женами исполнителя романсов, не смогли разрушить их тесную
связь.
У Малининой трое детей. В первом браке с певцом Александром Исаевым
у нее родился сын Антон, а будучи женой Александра, Эмма произвела на свет
очаровательных двойняшек: Фрола и Устинью. Также она тесно общается с наследником певца от первого брака выпускником "Фабрики звезд" Никитой Малининым.
Юноша,
как и его отец выбрал творческую профессию, сообщает .
Напомним, исполнительница хита "На теплоходе музыка
играет" Ольга Зарубина предстала перед судом. Ее бывший муж – известный
исполнитель романсов Александр Малинин обвинил звезду в клевете. "Ничего
плохого и обидного в адрес Малинина не говорила. Поэтому для меня это было
немножко странно – получить такую повестку в суд. И еще было удивительнее, что
он хочет от меня получить миллион рублей. И вот тут я подумала: "Может
быть, кушать нечего народному артисту?" – язвительно заявила исполнительница
журналистам телеканала НТВ.