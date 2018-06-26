Супруга известного исполнителя романсов Александра Малинина Эмма представила общественности свою маму Клавдию Романову. Обе женщины выглядели на все сто.

Супруга известного исполнителя романсов Александра Малинина Эммапредставила общественности свою маму Клавдию Романову. Обе женщины выглядели навсе сто.Малинина опубликовала в своем Instagram снимок, на которомона запечатлена сидящей рядом с родительницей. Поклонники восхитились красотой родственниц.В комментариях пользователи Сети отмечали, что 56-летняя Эммастала выглядеть намного моложе своих сверстниц. "Такие вы обе красивые. ДайБог, Эмма, здоровья и долгих счастливых лет жизни Вашей мамочке (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красавицы ! Похожи!😃😍 Счастья Вашей семье ! 💐💖", "Эммочкамама просто красотка здоровья ей и долгих лет жизни 🌹🌹🌹", – писали фолловеры.Добавим, что семья для жены певца находится на первомместе. Александр Малинин и Эмма вместе уже более 28 лет. Женщина всегда и вовсем поддерживает супруга, возможно именно поэтому их брак считается одним из самыхпрочных на отечественной эстраде. Семейные драмы, грязные сплетни, скандалы,связанные с бывшими женами исполнителя романсов, не смогли разрушить их теснуюсвязь.У Малининой трое детей. В первом браке с певцом Александром Исаевыму нее родился сын Антон, а будучи женой Александра, Эмма произвела на светочаровательных двойняшек: Фрола и Устинью. Также она тесно общается с наследником певца от первого брака выпускником "Фабрики звезд" Никитой Малининым.Юноша,как и его отец выбрал творческую профессию, сообщает .Напомним, исполнительница хита "На теплоходе музыкаиграет" Ольга Зарубина предстала перед судом. Ее бывший муж – известныйисполнитель романсов Александр Малинин обвинил звезду в клевете. "Ничегоплохого и обидного в адрес Малинина не говорила. Поэтому для меня это былонемножко странно – получить такую повестку в суд. И еще было удивительнее, чтоон хочет от меня получить миллион рублей. И вот тут я подумала: "Можетбыть, кушать нечего народному артисту?" – язвительно заявила исполнительницажурналистам телеканала НТВ.