Американские ученые предупредили об опасности антипригарных кастрюль и сковород, так как они могут вызывать рак. Главной причиной этого явления называют химикаты, которые присутствуют в составе посуды.

Американские ученые предупредили об опасности антипригарных кастрюль и сковород, так как они могут вызывать рак. Главной причиной этого явления называют химикаты, которые присутствуют в составе посуды.Исследователи опубликовали доклад, согласно которому микроскопические частицы в антипригарной посуде могут попасть в человеческий организм с едой и вызвать онкологию. К развитию смертоносной болезни могут привести особые элементы.Дело в том, что для производства изделий из тефлона, а также огнеупорных и влагоустойчивых материалов используют перфтороктановую кислоту. Это вещество обладает токсичными и канцерогенными свойствами.Учеными уже было доказано, что у подопытных животных оно увеличивает риск развития опухолей, а также способствует бесплодию. Более того, кислота вызывает гормональные изменения, нарушения в работе щитовидной железы и воспаление кишечника, передает Daily Mail.Человек подвергается действию вредоносных частиц, когда перегревает или повреждает кастрюли и сковороды с антипригарным покрытием. Выброшенная тефлоновая посуда также представляет серьезную опасность для окружающей среды, так как перфтороктановая кислота с легкостью проникает в пресные водоемы.Ранее стало известно, что сахарный диабет второго типа может сигнализировать о развитии рака поджелудочной железы. При этом большей опасности были подвержены пациенты с эндокринным заболеванием на ранних стадиях.Также американским исследователи удалось обнаружить белок, который помогает раковым клеткам выделять микроскопические внеклеточные везикулы, стимулирующие рост злокачественной опухоли. Результаты эксперимента призваны помочь при разработке новых методов лечения онкологических заболеваний.