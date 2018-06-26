Бывшая астронавт НАСА Анна Фишер рассказала, что ждет за пределами Земли будущих космических туристов. По словам американки, полет стоимостью в несколько сотен тысяч долларов вовсе не покажется состоятельным пассажирам приятным сафари. Полет в космос может обернуться для них кошмаром.

Бывшая астронавт НАСА Анна Фишер рассказала, что ждет за пределами Земли будущих космических туристов. По словам американки, полет стоимостью в несколько сотен тысяч долларов вовсе не покажется состоятельным пассажирам приятным сафари. Полет в космос может обернуться для них кошмаром, сообщает Telegraph.С Анной Фишер согласны врачи из НАСА."Космический туризм – это далеко не самое веселое приключение", — отмечают медики.Первое, с чем придется столкнуться пассажирам космического корабля – сильная тошнота."Во время первого полета я чувствовала, как плещется моя кровь, я была счастлива, что ничего не ела в тот день. Если вы думаете, что земная тошнота – это плохо, поверьте, в космосе все гораздо хуже", — рассказала Фишер.Штатный хирург НАСА Смит Джонсон отметил, что после полетов астронавты чувствуют себя, словно курицы без костей."На каждую систему организма влияет микрогравитация. Меняется, к примеру, состояние внутреннего уха, костная масса уменьшается в десять раз. Примерно во столько же раз увеличивается доза радиации, которую получают астронавты", — заявил Джонсон.Врач отметил, что после возвращения на Землю организм начинает заново привыкать к гравитации. Люди неделями восстанавливаются после полетов. Как правило, им приходится столкнуться с проблемами позвоночника и нарушением работы вестибулярного аппарата.Ранее сообщалось, что компания Blue Origin собирается уже в 2019 году продавать всем желающим билеты на суборбитальные полеты. Также отправлять в космос туристов планируют фирмы Virgin Galactic и SpaceX.