Лера Кудрявцева занимается обустройством детской комнаты. В социальной сети популярная телеведущая обратилась за помощью к подписчикам, попросив у них контакты хорошего дизайнера.

Лера Кудрявцева занимается обустройством детской комнаты. В социальной сети популярная телеведущая обратилась за помощью к подписчикам, попросив у них контакты хорошего дизайнера.Лера Кудрявцева является активным пользователем Facebook. На днях телеведущая поделилась с подписчиками историей, как стала жертвой мошенников, а теперь попросила помощи по другому вопросу. "Ребята ! Есть ли среди вас дизайнер интерьеров ? Нужно обставить одну комнату . Никак у самой не получается впихнуть невпихуемое :((( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – обратилась к подписчикам Лера.Фанаты немедленно отреагировали на клич о помощи. Они любезно предоставили телеведущей несколько контактов. "Детскую?" – спросил комментатор. "Да :(((" – ответила Кудрявцева, которая, отметим, еще ни слова публично не сказала о своей беременности, которую СМИ и прочая заинтересованная общественность обсуждают на протяжении нескольких месяцев. "Умница!" – похвалил ее собеседник.Кудрявцева призналась, что помощь ей нужна "срочняк". И тут в беседу вмешалась Лена Ленская, экс-супруга певца Владимира Преснякова. "Лерик , у тебя Ленская 😂 дизайнер .... подруга твоя🙂 оформит тебе все ( не зря же в Лондоне училась делу этому ))) И абсолютно безвозмездно", – написала Кудрявцевой приятельница. Та обрадовалась: "Из головы вылетело моя дорогая 😘меня тут довела до истерики одна " Королева " дизайна . Наберу тебе".Свои услуги предложили актриса Лариса Гузеева и легендарный диктор Владимир Березин. "Хочешь, приеду и все нах***впихну!?" – спросила ведущая шоу "Давай поженимся!" Кудрявцева любезно ее пригласила и назвала "дорогой". "Лера, если еще пока нет – дай знать, соединю ))" – пообещал Березин. "Вова спасибо , мои подруги и знакомые сами нашлись . Уже поздно правда , но для одной комнаты хотя бы", – призналась Лера Кудрявцева.