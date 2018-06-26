22 июня, в день начала одной из самых страшных битв в мировой истории, россияне отметили День памяти и скорби.

22 июня, в день начала одной из самых страшных битв в мировой истории, россияне отметили День памяти и скорби.В самую короткую в году и самую памятную для нашей страны ночь во всех уголках России зажигают свечи скорби, вспоминают тех, кто отдал жизнь, защищая страну.Скорбная датаНародная традиция в 2007 году по решению президента стала официальной памятной датой.Несколько лет назад появилась ещё одна традиция - всероссийская акция «Мирный рассвет», которую проводят 22 июня в различных уголках нашей страны. Идея этой акции родилась в Киржаче, сегодня к ней уже присоединились 12 городов.В Киржаче уже третий год в рамках патриотической акции стартует масштабный велопробег, ставший ярким событием для города. Более полусотни велосипедистов всех возрастов отправились по маршруту, который начинается от Вечного огня в микрорайоне Красный Октябрь. Возложение цветов к мемориалу «Скорбящей матери», остановка в парке 36-ой воздушно-десантной гвардейской дивизии – традиционные этапы велопробега, который финишировали в этом году в Александровском саду.Как и в прошлые годы организаторами акции выступили работники «Киржачской типографии». «Мирный рассвет» заметно отличается от любого протокольного мероприятия. Принять участие в турнире может любой желающий, не зависимо от возраста и уровня подготовки. На старт выходят целыми семьями, дедушки приводят внуков, постоянные участники пробега – члены различных спортивных и патриотических организаций, школьники, студенты.Эстафета памятиДаже трансляция матчей Чемпионата мира по футболу не сказалась на явке участников.Члены городского лыжного клуба Игорь, Сергей и Андрей третий раз принимают участие в велопробеге. К заезду готовятся заранее. В этом году в их небольшую команду влились юные спортсмены: дочь Сергея Яна и внучка Игоря Ксюша. Девчонки мужественно держались на трассе, хотя маршрут пролегает по сложной местности, со спусками и подъёмами, проходит по далеко не идеальным киржачским дорогам. И мечтали выиграть в лотерее, главный приз которой – скоростной велосипед, предоставленный «Киржачской типографией».- Может в этом году повезёт, - с надеждой смотрит на дедушку Ксюша. Жаль, но блестящий байк достался не ей. Что поделать, конкуренция велика – в розыгрыше принимали участие 500 человек.- Мы принимаем участие в заезде не из-за приза, - рассказывает Игорь. – Это здорово, что День памяти и скорби в нашем городе проходит именно так, что мы все вместе проезжаем по памятным местам. Конечно, дети ещё не совсем понимают, что происходит. Но они видят, что взрослые возлагают цветы, слышат воспоминания о войне. Идею работников «Киржачской типографии» подхватили и другие организации. В заезде участвуют ребята из лыжного клуба имени Михаила Серёгина, молодёжь, которая учится в Москве старается приехать в этот день домой и выйти на старт. Для многих это стало семейной традицией. Нас сопровождают наши друзья из городского клуба байкеров.Доказывать деломНа концертной площадке в Александровском саду, где проходит торжественный финал акции, – ансамбль скрипачей городской школы искусств, которой недавно присвоили имя трагически погибшего Валерия Халилова. Юные музыканты вовлечены во все городские мероприятия, проходящие по инициативе «Киржачской типографии».А у ребят из военно-патриотического клуба «Доблесть» - очень мужские увлечения. Спортивная стрельба из всех видов оружия, метания ножа, военно-строевая и общефизическая подготовка, тактика выживания в экстремальных условиях. В трёх отрядах клуба – военных разведчиков, морских пехотинцев и юнармейцев – занимается около 70 человек. Записываются и девочки, не уступающие мальчишкам в меткости. Показательные выступления юных патриотов малышня смотрела, не отводя глаз.Исторические путешествияВсе социальные проекты, которые реализует коллектив «Киржачской типографии» в городе, в той или иной степени несут патриотическую нагрузку. Хотя и не сопровождаются громкими лозунгами. По мнению финансового директора «Киржачской типографии» Дмитрия Гусева, социальные программы не должны ограничивать единовременно материальной помощью нескольким людям, они должны быть взвешенными, продуманными и эффективными.Дать человеку не рыбу, а удочку – таким подходом руководствуется предприятия в своей благотворительной деятельности. Открытый в апреле культурно-досуговый центр в доме купца Мараева уже стал площадкой для старта многим одарённым людям. В августе в его залах откроют выставку работ лучших фотохудожников России, посвящённому прославенному земляку - Сергею Прокудину-Горскому, заявившему о фотографии, как об искусстве. На открытие фото-биеннале ожидают потомков одного из известнейших мастеров своего времени. Заявки на участие в фестивале поступают от фотографов со всей России.Кроме того, до конца года планируют открыть детский театр, спектакли которого станут своеобразной машиной времени, отправляющей школьников в путешествия в прошлое родного края. А на поляне утерянных букв рядом с Александровским садом идёт сбор венцов деревянной церкви. Первую икону для будущего храма директор «Киржачской типографии», меценат Евгений Фёдоров нашёл в Туле. Икону Казанской Божьей матери уже отреставрировали и заключили в киот, изготовленный специально для неё из дерева с позолотой.Память, как и сама жизнь, собирается по крупицам – и радостным и трагичным. 22 июня 1941 года был для живущих в ту пору радостным, солнечным воскресным днём, в миг превратившимся в огненный кошмар. Забывать об этом мы не имеем права, но грядущим поколениям обязаны завещать мирные рассветы. Вот главный девиз всероссийской акции.Комментарий:Финансовый директор «Киржачской типографии», возглавлявший оргкомитет акции «Мирный рассвет» Дмитрий Гусев:- Главная цель этой патриотической акции – передать детям, молодёжи наше отношение к истории страны, к подвигу наших отцов и дедов. Для этого только речей и лозунгов недостаточно. 22 июня - очень трагический день для нашей страны. Страшная война, которую пережили люди старшего поколения, навсегда врезалась в их память. Но жизнь продолжается. И акция «Мирный рассвет» - это наша благодарность всем, кто отстоял мир и свободу.