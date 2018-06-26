Жена скончавшегося музыканта Андрея Сучилина Лидия раскрыла некоторые подробности болезни артиста. Она рассказала, что гитарист подхватил инфекцию во время отдыха в Испании.

Жена скончавшегося музыканта Андрея Сучилина Лидия раскрыла некоторые подробности болезни артиста. Она рассказала, что гитарист подхватил инфекцию во время отдыха в Испании.Супруга Сучилина отметила, что перед поездкой в отпуск муж прошел обследование из-за проблем с сердцем. Тогда медики разрешили пациенту отправиться в поездку.Однако в Испании мужчине неожиданно стало плохо. Вызванный больному врач заявил, что ничего страшного в состоянии музыканта нет, и разрешил ему вернуться домой самолетом, передает .Позже, во время полета Сучилину снова стало плохо – у него начался некроз. Пассажиры самолета стали жаловаться на зловоние. Сначала было решено пересадить людей на другие места, а затем экипаж и вовсе совершил экстренную посадку в Португалии.После этого врачи из города Фару принялись за лечение музыканта. При этом его супруге пришлось разбираться со страховкой."27 дней он пробыл в медицинской коме", – вспомнила Лидия. Она также рассказала, что португальские медики сделали все возможное для того, чтобы вылечить пациента.Напомним, что один из ведущих рок-гитаристов России Андрей Сучилинскончался от инфекции. О трагедии сообщила его близкий друг Лидия Тихонович в Facebook.С болезнью Сучилина был связан инцидент в мае 2018 года, когда артиста сняли с авиарейса из-за сильного запаха, возникшего из-за заболевания. Экипаж самолета изолировал мужчину в туалете, после чего в португальском городе Фару музыканта сняли с рейса.