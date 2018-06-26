На российских стадионах продолжаются матчи футбольного чемпионата мира. Заключительные поединки группового раунда проходят в Саранске и Калининграде, где португальцы встречаются с Ираном, а Испания – с Марокко.

На российских стадионах продолжаются матчи футбольного чемпионата мира. Заключительные поединки группового раунда проходят в Саранске и Калининграде, где португальцы встречаются с Ираном, а Испания – с Марокко.В самом западном городе мирового первенства Марокко преподносит сюрприз – первый тайм матча против Испании завершился вничью – 1:1. Примечательно, что счет во встрече открыли именно марокканцы, когда после ошибки Андреса Иньесты один на один с Давидом Де Хеа вышел Халид Бутаиб и удачно использовал свой шанс. Впрочем, уже через пять минут испанцы отыгрались благодаря голу Иско.В Саранске же сборная Португалии также не без проблем играет с Ираном. На протяжении первого тайма команды играли практически без ворот – основная борьба сосредоточилась в центре поля. Лишь на последней минуте тайма Рикарду Куарежма красивым ударом из-за пределов штрафной поразил верхний угол ворот иранской сборной. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу Португалии.