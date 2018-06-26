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<a href="http://33live.ru/novosti/26-06-2018-den-molodyozhi-na-sobornoj-ploshhadi.html" target="_blank">День молодёжи на Соборной площади</a> - Не на городском пляже, а на Соборной площади! Организаторы празднования Дня молодёжи раскрыли некоторые секреты.