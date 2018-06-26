Никогда у Армена Борисовича не было любовных отношений с Виталиной Цымбалюк-Романовской, романтическая история выдумана ею от начала до конца, – шокировала Элина Мазур. И для таких заявлений у нее есть все основания.

"Никогда у Армена Борисовича не было любовных отношений с Виталиной Цымбалюк-Романовской, "романтическая" история выдумана ею от начала до конца", – шокировала Элина Мазур. И для таких заявлений у нее есть все основания."Не так давно Армен Борисович объяснил мне с присущим ему чувством юмора, зачем все-таки женился на Виталине, – рассказала Мазур. – Говорит: ну женщине почти 40 лет, ни разу не была замужем, нет поклонников и вряд ли появятся. Но она такая милая и преданная, ухаживает, всегда рядом. "Я подумал: чем могу отблагодарить ее – разве что взять в жены. Когда меня не станет, она легко устроит свою судьбу: на вдове Джигарханяна-то точно кто-то, да женится!""Он вроде бы шутил, смеялся. Но глаза оставались серьезными. Она внушила ему, что искренне любит. И он женился -исключительно по ее настоянию и из жалости. Послушайте, мы взрослые люди. Ему почти 80 лет было – какое влечение?..", – возмущается Элина. – Если б дала дожить великому Джигарханяну в иллюзии любви и обожания – ей бы досталось все. Но она начала его обманывать и обирать. Дома не ночевала, деньги таскала. И этому есть доказательства".Когда Цымбалюк-Романовская нанимала Мазур, то объяснила, чего хочет от этой влиятельной женщины со связями. "В данной истории Корнеева (пресс-секретарь театра п/р Армена Джигарханяна – Прим. ред.) и Цымбалюк-Романовская поставили передо мной задачу: имущество сохранить за Виталиной,а Джигарханяна положить в нервную клинику – они утверждали,что он неадекватен и может навредить себе, став жертвой обмана нечистых на руку людей. Лишь позже я поняла, что все это – хитросплетенная интрига с целью отнять у народного артиста имущество. Поэтому и перешла на сторону Армена Борисовича, а вовсе не оттого, что меня "подкупила армянская мафия"", – цитирует Мазур журнал "Откровения звезд".