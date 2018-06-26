Участники партийного проекта ЕР провели акцию по озеленению дворов и общественных пространств. В ее рамках активисты высадили в 59 регионах страны десятки тысяч деревьев и кустарников. Всего прошло около двух тысяч мероприятий под общим названием Наше дерево.

Участники партийного проекта "ЕР" провели акцию по озеленению дворов и общественных пространств. В ее рамках активисты высадили в 59 регионах страны десятки тысяч деревьев и кустарников. Всего прошло около двух тысяч мероприятий под общим названием "Наше дерево".Как рассказал федеральный координатор партпроекта "Городскаясреда", зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев, вакции были задействованы более 60 тысяч человек: партийцы, молодогвардейцев и местныежители. По его словам, благодаря совместным усилиям, было высажено более 66тысяч саженцев."Самыми востребованными для посадки деревьями этогогода стали хвойные (ели, сосны, туи), сирень, береза и рябина, – рассказалпредставитель "Единой России". – Самыми активными участниками акциистали Московская область, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ".Как отметил Павел Качкаев, один из приоритетов припроведении – комплексный подход. Он подчеркнул, что во дворах должнопроводиться озеленение. Причем, он призвал не ограничиваться тем, чтопредлагают муниципальные власти."Наши сограждане озеленяют свои дворы, как им нравится.Не секрет, что многие люди, у которых нет возможности побыть на природе, такимобразом реализуют свое желание приобщиться к ней, преобразить ее, буквальносделать свой двор зеленее, красивее, – сказал Качкаев. – Эти начинания мывсячески поддерживаем и присоединяемся к таким акциям как "Наше дерево".Впервые акция "Наше дерево" прошла в регионах осенью 2017 года.Тогда в ходе озеленения дворов и общественных мест было высажено более восьмитысяч деревьев.Добавим, что задача партийного проекта "Городская среда" – благоустройстводворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. Поводом для егопроведения служат обращения и предложения местных жителей. Все работыпроводятся под общественным контролем.Участники проекта "ЕР" координирует работу междуорганами власти различных уровней, выходя на комплексные проекты благоустройства.Кроме того, партийные активисты вовлекают в эту работу местных жителей. Особоевнимание в рамках партпроекта уделяется благоустройству городских парков. Ихделают более комфортными и красивыми, предварительно проводя широкое обсуждениенеобходимых изменений с населением, представители которого могут высказать своипожелания.