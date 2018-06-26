Большой футбол шагает по стране! На целый месяц с 14 июня по 15 июля 11 российских городов стали центрами мирового футбола: новые стадионы, сотни тысяч болельщиков, классные фан-зоны. Главной площадкой чемпионата стала Москва: огромный мегаполис с головой погрузился в яркий футбольный праздник. Dni.Ru пообщались с москвичами и гостями столицы и выяснили, чем они занимаются в дни мундиаля.

Большой футбол шагает по стране! На целый месяц с 14 июня по 15 июля 11 российских городов стали центрами мирового футбола: новые стадионы, сотни тысяч болельщиков, классные фан-зоны. Главной площадкой чемпионата стала Москва: огромный мегаполис с головой погрузился в яркий футбольный праздник. Dni.Ru пообщались с москвичами и гостями столицы и выяснили, чем они занимаются в дни мундиаля.Москва во время чемпионата напоминает настоящую футбольнуюстолицу мира: огромное количество болельщиков из Европы, Америки, Африки и Азиисмешались в одну большую и дружную футбольную семью. Играющие на гитарахмексиканские фанаты в широких сомбреро, поющие колумбийцы, танцующиеаргентинцы, яркие и заводные бразильцы, которые, казалось, принесли вроссийскую столицу кусочек карнавала из Рио-де-Жанейро – все это стало хоть инеобычной, но уже частью повседневной жизни города.Не отстают и наши болельщики. Россияне горячо поддерживаютнациональную команду, крики "Оле-оле-оле-оле! Россия, вперед!"доносятся из баров и кафе, с улиц и площадей. "У меня как раз отпусксовпал с началом чемпионата. Дома не сижу, гуляю, общаюсь с иностранцами, благо,уровень английского позволяет. Вчера с другом познакомились с немцами.Пригласили их к нам в район поиграть в футбол", – рассказал корреспондентуDni.Ru москвич Алексей.Одной из главных точек притяжения болельщиков в столицестала огромная фан-зона на Воробьевых горах. Панорамы здесь открываютсяшикарные – Москва как на ладони, а напротив – величественное здание Московскогогосударственного университета. "Приехали из Новосибирска в столицуспециально на чемпионат, мы в восторге! – делятся впечатлениями Сергей и Ирина.– Организация потрясающая, много музыки, всюду иностранцы. А еще мы оставилипожелание сборной России!".Не пропустили москвичи и гости столицы и открытие Паркафутбола на Красной площади. Подходим к делающим селфи на фоне Собора Василия Блаженногохорватам. "Мы только что оттуда (из Парка футбола. – Прим.Ред.). Забили понесколько голов роботу-вратарю, поиграли в настольный футбол. Нампонравилось", – сказал болельщик Златко.Вообще, настольные игры – один из трендов мундиаля-2018.Один из юных фанатов российской сборной по имени Дмитрий рассказалкорреспонденту Dni.Ru, что увлекся настольной игрой "Большой футбол",которую купил в продуктовом магазине, а именно универсаме"Пятерочка". "В игре есть поле и карточки с заданиями, нужнопреодолеть различные препятствия, за это получаешь баллы. Мы с друзьями играемуже неделю, не отрываясь ", – отметил школьник.Замечаем в руке у Дмитрия маленький мяч – так называемыйfinger ball (от англ. finger – палец). "Его получил в подарок к"настолке". В "Пятерочке" таких мячей целая коллекция.Прикольная вещь – щелкаешь по нему пальцем, и он отскакивает. А еще получилнаклейки с флагами участников чемпионата", – рассказал молодой человек.Оказалось, что в Парк футбола он пришел вместе с отцом –бывшим футболистом-любителем. "Такие коллекционные мячики дают за покупкиот 555 рублей в "Пятерочке" в период чемпионата. Я еще нам мешочек для иххранения приобрел. А вообще, они в этих универсамах молодцы, классная идея,прямо в тренд попали!", – отметил он.Как оказалось, таких довольных новой акцией действительномного. Причем возраст и статус увлекшихся игрой в "Большой Футбол" иколлекционированием мячиков варьируется от 6 до 50 и более лет. В Интернетеможно найти целые видеообзоры и просто забавные ролики, в которых видно, что вигры для детей играют совсем не дети. Особенно популярной эта игра стала средиофисных работников, что неудивительно – мячики действительно помогают снятьстресс и ненадолго отвлечься от забот в обеденный перерыв.Завершили экскурсию по самым "футбольным" местамстолицы мы на Красной площади, откуда уходили уже вечером. Но людей там,казалось, становилось только больше. Москва отлично подготовилась к чемпионату,и счастливые лица сотен тысяч болельщиков со всего земного шара – прямое томуподтверждение. Ну а мы продолжаем болеть за нашу сборную, ведь уже совсем скородолгожданный плэй-офф. Вперед, Россия!