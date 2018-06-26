Большой футбол шагает по стране! На целый месяц с 14 июня по 15 июля 11 российских городов стали центрами мирового футбола: новые стадионы, сотни тысяч болельщиков, классные фан-зоны. Главной площадкой чемпионата стала Москва: огромный мегаполис с головой погрузился в яркий футбольный праздник. Dni.Ru пообщались с москвичами и гостями столицы и выяснили, чем они занимаются в дни мундиаля.
Большой футбол шагает по стране! На целый месяц с 14 июня по 15 июля 11 российских городов стали центрами мирового футбола: новые стадионы, сотни тысяч болельщиков, классные фан-зоны. Главной площадкой чемпионата стала Москва: огромный мегаполис с головой погрузился в яркий футбольный праздник. Dni.Ru пообщались с москвичами и гостями столицы и выяснили, чем они занимаются в дни мундиаля.
Москва во время чемпионата напоминает настоящую футбольную
столицу мира: огромное количество болельщиков из Европы, Америки, Африки и Азии
смешались в одну большую и дружную футбольную семью. Играющие на гитарах
мексиканские фанаты в широких сомбреро, поющие колумбийцы, танцующие
аргентинцы, яркие и заводные бразильцы, которые, казалось, принесли в
российскую столицу кусочек карнавала из Рио-де-Жанейро – все это стало хоть и
необычной, но уже частью повседневной жизни города.
Не отстают и наши болельщики. Россияне горячо поддерживают
национальную команду, крики "Оле-оле-оле-оле! Россия, вперед!"
доносятся из баров и кафе, с улиц и площадей. "У меня как раз отпуск
совпал с началом чемпионата. Дома не сижу, гуляю, общаюсь с иностранцами, благо,
уровень английского позволяет. Вчера с другом познакомились с немцами.
Пригласили их к нам в район поиграть в футбол", – рассказал корреспонденту
Dni.Ru москвич Алексей.
Одной из главных точек притяжения болельщиков в столице
стала огромная фан-зона на Воробьевых горах. Панорамы здесь открываются
шикарные – Москва как на ладони, а напротив – величественное здание Московского
государственного университета. "Приехали из Новосибирска в столицу
специально на чемпионат, мы в восторге! – делятся впечатлениями Сергей и Ирина.
– Организация потрясающая, много музыки, всюду иностранцы. А еще мы оставили
пожелание сборной России!".
Не пропустили москвичи и гости столицы и открытие Парка
футбола на Красной площади. Подходим к делающим селфи на фоне Собора Василия Блаженного
хорватам. "Мы только что оттуда (из Парка футбола. – Прим.Ред.). Забили по
несколько голов роботу-вратарю, поиграли в настольный футбол. Нам
понравилось", – сказал болельщик Златко.
Вообще, настольные игры – один из трендов мундиаля-2018.
Один из юных фанатов российской сборной по имени Дмитрий рассказал
корреспонденту Dni.Ru, что увлекся настольной игрой "Большой футбол",
которую купил в продуктовом магазине, а именно универсаме
"Пятерочка". "В игре есть поле и карточки с заданиями, нужно
преодолеть различные препятствия, за это получаешь баллы. Мы с друзьями играем
уже неделю, не отрываясь ", – отметил школьник.
Замечаем в руке у Дмитрия маленький мяч – так называемый
finger ball (от англ. finger – палец). "Его получил в подарок к
"настолке". В "Пятерочке" таких мячей целая коллекция.
Прикольная вещь – щелкаешь по нему пальцем, и он отскакивает. А еще получил
наклейки с флагами участников чемпионата", – рассказал молодой человек.
Оказалось, что в Парк футбола он пришел вместе с отцом –
бывшим футболистом-любителем. "Такие коллекционные мячики дают за покупки
от 555 рублей в "Пятерочке" в период чемпионата. Я еще нам мешочек для их
хранения приобрел. А вообще, они в этих универсамах молодцы, классная идея,
прямо в тренд попали!", – отметил он.
Как оказалось, таких довольных новой акцией действительно
много. Причем возраст и статус увлекшихся игрой в "Большой Футбол" и
коллекционированием мячиков варьируется от 6 до 50 и более лет. В Интернете
можно найти целые видеообзоры и просто забавные ролики, в которых видно, что в
игры для детей играют совсем не дети. Особенно популярной эта игра стала среди
офисных работников, что неудивительно – мячики действительно помогают снять
стресс и ненадолго отвлечься от забот в обеденный перерыв.
Завершили экскурсию по самым "футбольным" местам
столицы мы на Красной площади, откуда уходили уже вечером. Но людей там,
казалось, становилось только больше. Москва отлично подготовилась к чемпионату,
и счастливые лица сотен тысяч болельщиков со всего земного шара – прямое тому
подтверждение. Ну а мы продолжаем болеть за нашу сборную, ведь уже совсем скоро
долгожданный плэй-офф. Вперед, Россия!