Журналист издания VICE Грант Стоддард решил на себе испробовать метод достижения так называемого всетельного оргазма под руководством тантрического гуру. Репортер посетил специалиста в Нью-Йорке, заинтересовавшись информацией о ее 25-летнем опыте.

Журналист издания VICE Грант Стоддард решил на себе испробовать метод достижения так называемого "всетельного" оргазма под руководством тантрического гуру. Репортер посетил специалиста в Нью-Йорке, заинтересовавшись информацией о ее 25-летнем опыте.Рассказываяо своем неудачном опыте достижения наслаждения, Стоддард сообщил, что обстановкав кабинете "врача оргазма" по имени Мичико оказалась неприятной. Интерьер былстарым, в доме царил беспорядок.Посредикомнаты стоял массажный стол, который был окутан дымом благовоний. По просьбеМичико журналист разделся до нижнего белья. Для расслабления "доктор" включила электроннуюмузыку, сама подпевала, а с улицы доносились голоса двух пьяных мужчин,передает телеканал.Затем гурузаявила, что хочет раскрыть "энергетический контур" клиента, связанныйс его анальным отверстием, половыми органами, диафрагмой, пупом, шеей иязыком. Потом были упражнения с партнершей, с которой мужчина должен был "перестреливатьсяэнергией".В конце сеанса Мичико сделаларепортеру массаж чакр. Однако и после четырех часов журналист так и не дошел до оргазмаГуру предположила, что так может быть из-за того, что у Стоддарта и без тогомного секса. Сам репортер считает, что дело в том, что он не оплачивал этомероприятие, цена которого стартует от 340 долларов.Ранее врач-сексолог, кандидат медицинских наук АлександрПолеев рассказал, как и почему сексуальная жизнь влияет на внешность. Вчастности, женская красота напрямую зависит от регулярности половой жизни. Длятого, чтобы секс имел положительный эффект, он должен заканчиваться оргазмом.По словам специалиста, в таком случае половой акт является оздоровительныммероприятием.