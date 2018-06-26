Журналист издания VICE Грант Стоддард решил на себе испробовать метод достижения так называемого всетельного оргазма под руководством тантрического гуру. Репортер посетил специалиста в Нью-Йорке, заинтересовавшись информацией о ее 25-летнем опыте.
Журналист издания VICE Грант Стоддард решил на себе испробовать метод достижения так называемого "всетельного" оргазма под руководством тантрического гуру. Репортер посетил специалиста в Нью-Йорке, заинтересовавшись информацией о ее 25-летнем опыте.
Рассказывая
о своем неудачном опыте достижения наслаждения, Стоддард сообщил, что обстановка
в кабинете "врача оргазма" по имени Мичико оказалась неприятной. Интерьер был
старым, в доме царил беспорядок.
Посреди
комнаты стоял массажный стол, который был окутан дымом благовоний. По просьбе
Мичико журналист разделся до нижнего белья. Для расслабления "доктор" включила электронную
музыку, сама подпевала, а с улицы доносились голоса двух пьяных мужчин,
передает телеканал.
Затем гуру
заявила, что хочет раскрыть "энергетический контур" клиента, связанный
с его анальным отверстием, половыми органами, диафрагмой, пупом, шеей и
языком. Потом были упражнения с партнершей, с которой мужчина должен был "перестреливаться
энергией".
В конце сеанса Мичико сделала
репортеру массаж чакр. Однако и после четырех часов журналист так и не дошел до оргазма
Гуру предположила, что так может быть из-за того, что у Стоддарта и без того
много секса. Сам репортер считает, что дело в том, что он не оплачивал это
мероприятие, цена которого стартует от 340 долларов.
Ранее врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр
Полеев рассказал, как и почему сексуальная жизнь влияет на внешность. В
частности, женская красота напрямую зависит от регулярности половой жизни. Для
того, чтобы секс имел положительный эффект, он должен заканчиваться оргазмом.
По словам специалиста, в таком случае половой акт является оздоровительным
мероприятием.