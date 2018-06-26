В Саранске на Мордовия-Арене завершился матч группы В чемпионата мира по футболу между сборным Ирана и Португалии. В этой игре и в параллельной встрече Испания – Марокко определялся соперник команды России по 1/8 финала. Ими стали испанцы, поскольку Иран отобрал очки у португальцев - 1:1.

В Саранске на стадионе "Мордовия-Арена" завершился матч группы "В" чемпионата мира по футболу между сборным Ирана и Португалии. В этой игре и в параллельной встрече Испания – Марокко определялся соперник команды России по 1/8 финала. Ими стали испанцы, поскольку Иран отобрал очки у португальцев — 1:1.Накануне последнего тура три команды в этой группе под литерой "В" сохраняли шансы на попадание в плей-офф и в отчетной встрече играли два претендента. Правда, Ирану надо было очень постараться, чтобы победить и опередить чемпионов Европы. Им это, к сожалению, не удалось."К сожалению" потому, что Иран предстал вполне симпатичной командой, способной на большее. И, получив гол в свои ворота в конце первого тайма (забивал Куарежма), представители Азии смогли распечатать вратаря соперника: в добавленное время гол с пенальти забил Ансарифард. При этом португальцы могли забить второй гол, но Криштиану Роналду не смог с 11-метрового переиграть голкипера иранцев Бейранванда.