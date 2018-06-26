Тренерский штаб сборной Испании по футболу во главе с главным тренером Фернандо Йерро определился со стартовым составом на заключительный поединок группы В против Марокко. На поле стадиона в Калининграде с первых минут выйдет лучший бомбардир красной фурии Диего Коста.

Тренерский штаб сборной Испании по футболу во главе с главным тренером Фернандо Йерро определился со стартовым составом на заключительный поединок группы "В" против Марокко. На поле стадиона в Калининграде с первых минут выйдет лучший бомбардир "красной фурии" Диего Коста.Полностью состав выглядит следующим образом: вратарь Давид Де Хеа, Жорди Альба, Жерар Пике, Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль, Серхио Бускетс, Тиаго Алькантара, Андрес Иньеста, Давид Сильва, Иско и Диего Коста.У Марокко с первых минут на поле появятся: голкипер Мунир Мохамеди, Ашраф Хакими, Ромен Саисс, Мануэл Да Кошта, Хаким Зиех, Юнес Беланда, Карим Эль Ахмади, Мбарк Буссуфа, Набиль Дирар, Софьян Амрабат и Халид Бутаиб.Игра начнется в 21:00 по московскому времени.