Числившийся пропавшим британский рэпер Кенни Макенди, известный среди фанатов под псевдонимом Кенни Вулкан, найден мертвым в Рио‐де‐Жанейро. Для опознания тела исполнителя пришлось проводить анализ ДНК.

Числившийся пропавшим британский рэпер Кенни Макенди, известный среди фанатов под псевдонимом Кенни Вулкан, найден мертвым в Рио‐де‐Жанейро. Для опознания тела исполнителя пришлось проводить анализ ДНК.Родственникам 22-летнего музыканта уже сообщили трагическую новость, однако они отказываются верить, что это Макенди. Они просят направить тело в Великобританию для проведения повторного анализа ДНК. Первый результат выявил пол, рост и этническую принадлежность погибшего.Сообщается, что Кенни Макенди переехал в Бразилию из Лондона в декабре 2017 года. Позже, в апреле стало известно о пропаже музыканта, передает The Sun.По словам знакомых исполнителя, он вызвал такси к студии звукозаписи, где работал, и поехал на морской берег. После этого был найден его рюкзак с вещами и ноутбуком. Поиски пропавшего велись несколько месяцев.Известно, что последнее время Кенни страдал от депрессии и планировал начать в Бразилии новую жизнь. Коллеги по сцене старались морально поддержать парня, публикуя в соцсетях посты с призывом одуматься и вернуться в Лондон к семье.Последним рэпера видел водитель такси, который подвозил его до пляжа. Эксперты предполагают, что Макенди покончил с собой.Ранее в США был застрелен рэп-исполнитель Джасей Дуэйн Онфрой, более известный как XXXTentacion. По предварительной версии, он стал жертвой вооруженного ограбления во Флориде. Главный подозреваемый в преступлении уже задержан.