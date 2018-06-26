Миллионер Натан Ротшильд сказал: Кто владеет информацией, тот владеет миром. Эта фраза, ставшая крылатой, не раз была подтверждена на практике. В современном финансовом мире умение отслеживать в потоке новостей важную информацию и анализировать ее ценится едва ли не больше, чем талант предсказывания событий. Только, если во втором случае действительно надо обладать неким даром, то в первом достаточно аналитически подходить к происходящему.

Миллионер Натан Ротшильд сказал: "Кто владеет информацией, тот владеет миром". Эта фраза, ставшая крылатой, не раз была подтверждена на практике. В современном финансовом мире умение отслеживать в потоке новостей важную информацию и анализировать ее ценится едва ли не больше, чем талант предсказывания событий. Только, если во втором случае действительно надо обладать неким даром, то в первом достаточно аналитически подходить к происходящему.Определенныесобытия происходят с достаточной регулярностью и ожидаемыми последствиями. Например,начал "тлеть" Ближний Восток – нефтяные котировки поползли вверх, презентацияновых гаджетов повышает стоимость акций их производителей, произошел массовый отзывавтомобилей определенной марки – стоимость ценных бумаг автопроизводителя пошлавниз.Однакоиногда происходят события, которые не вписываются в разряд периодических, ноимеют очевидные последствия. В недавнем прошлом произошло даже не одно такоесобытие, а целая цепочка. В апреле этого года США ввели санкции против российскихграждан и компаний. Рынок ответил ожидаемо – скачком курса иностранных валют поотношению к рублю (доллар за неделю прибавил в районе 10%). И те, кто, услышаво новых ограничениях в отношении России, воспринял это как сигнал к покупкеамериканской валюты, не прогадал. Такой заработок был вполне ожидаем.Какизвестно, под последнюю волну санкций попал Олег Дерипаска и его"Русал". Очевидным на фоне этого было то, что акции компании набиржах после таких действий Вашингтона покатятся вниз. В итоге не проиграли те,кто оценил новость о санкциях против россиянина и по-быстрому продал акцииалюминиевого гиганта.Ненадо было быть оракулом, чтобы спрогнозировать и дальнейшие последствияамериканских санкций. Ведь очевидно, что, когда у крупного игроков на рынкеначинаются сложности, наступает время для роста конкурентов. На фоне падениякотировок "Русала" показатели других производителей алюминия устремились вверх(лидерами ожидаемо стали производители из США).Казалосьбы, вот они деньги! Осталось лишь захотеть их взять. Но, как показываетпрактика, между хотеть и делать бывает огромная пропасть, преодолеть которуюпод силу отнюдь не каждому. А ведь зачастую для того, чтобы выйти из привычногографика "дом – работа – дом – работа" и начать увеличивать свои доходы нужно-товсего ничего. Особенно, если учесть, что сейчас стало весьма простона изменениях котировок.Большимпомощником в деле получения дохода в современном мире является интернет. Толькоиспользовать его надо с умом, выходя за привычные рамки использования Сети дляобщения по Skype,просмотру Youtubeи скачивания фильмов с торрентов. Ведь сейчас, вне зависимости отместонахождения, можно буквально в два клика выйти на любые, в том числемеждународные, финансовые рынки и купить акции любого мирового гиганта.Конечно,не стоит забывать о том, что события с очевидными последствиями происходят не вежедневном режиме. Но они случаются, а значит, включив голову и получив доступк финрынку, можно зарабатывать на неисчерпаемом ресурсе, новостях. И не надодля этого обладать экономическим образованием или быть биржевым профессионалом."Еслиже не полениться и научиться рыночной торговле – шансы верно спрогнозироватьисход того или иного события резко увеличиваются. Как и само число событий,доступных для анализа, – утверждают эксперты . – Качественная аналитика – основауспеха и залог высокой отдачи от вложений".