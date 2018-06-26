На Украине вновь задержан россиянин Игорь Кимаковский. Его обвиняют в терроризме, и он один из 22 наших соотечественников, которых Киев удерживает под стражей. В мае суд освободил его — получилось только на месяц.

На Украине вновь задержан россиянин Игорь Кимаковский. Его обвиняют в терроризме, и он один из 22 наших соотечественников, которых Киев удерживает под стражей. В мае суд освободил его — получилось только на месяц.Бывший преподаватель Санкт-Петербургского вуза. Волонтер, который организовывал поставки гумпомощи в ДНР и учувствовал в восстановлении Дебальцево. Игорь Кимаковский. Сейчас на Украине, под стражей. И готов объявить голодовку. Впервые его задержали в 2015 году.Вот что он рассказывал о своем аресте в декабре 2017 года: "Я был волонтером на восстановлении Дебальцева и поехал не по той дороге. Вывел навигатор и вывел на позиции ВСУ – это было 6 июня 2015 года".С тех пор он находился в СИЗО. Кем его только ни называли украинские правоохранители – и агентом ФСБ, и снайпером. Знакомые Кимаковского утверждают, что ему подбросили пистолет, поддельные документы. И даже некую "справку снайпера ДНР". Но дело неумолимо рассыпалось. За решеткой обострились хронические заболевания, здоровью Игоря начала угрожать опасность."18 мая этого года был выпущен, с формулировкой, что не представляет опасности и с другой стороны, что нуждается в лечении вне стен узилища куда был помещен", — рассказал Владимир Кошелев, заместитель председателя российского союза ветеранов Афганистана.Потом был ряд заседаний, которые Игорь Кимаковский исправно посещал. Пока его не арестовали вновь."18 июня гособвинитель обратился в суд об избрании меры пресечения Кимаковскому Игорю. Во время слушания данного ходатайства он согласился с данным ходатайством, причины такого согласия мне неизвестны. В зале заседания он сказал, что для него будет безопасно", — сообщила его адвокат Наталья Молчанова.Друзья и знакомые Игоря уверены, что на него оказывалось сильное давление – не только психологическое, но и физическое."Применяли грубую силу, были маски-шоу, надевание наручников и давление. Ему было сказано, что либо ты отправляешься в мир иной, а в лучшем случае тебя ждет тюрьма. Он, в итоге оказался в том же СИЗО, в той же камере", — говорит Кошелев.По словам экспертов, такое повторное задержание без внятных на то оснований – не только незаконно, но вовсе походит на похищение."Начиная с 2014 года знаем, что украинцы фактически берут через силовые структуры в заложники людей, базу создают из инакомыслящих, которые были участниками протестов, которые были против госпереворота", — уверен Денис Денисов, директор украинского филиала института стран СНГ.Игорь Кимаковский надеется, что голодовка привлечет внимание международной общественности к вопиющему нарушению его прав. При этом рассказывает, что был в списках на обмен пленными еще в 2017 году. Но так и не сумел вырваться из цепких лап так называемого украинского правосудия.